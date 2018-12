Pamiętajcie: śnieg nie jest niezbędnym składnikiem udanych świąt:) • Fot. 123rf.com

Święta to magiczny czas, kiedy nadużywa się wyrażenia "święta to magiczny czas". Ale to nam nie przeszkadza :) Niech ten magiczny czas ma rzeczywiście coś z magii. Mamy nadzieję, że udało się nam jej trochę tej magii w naszym tradycyjnym świątecznym quizie. Wszystkiego najlepszego:)Uwaga: quiz najlepiej wygląda i się rusza w przeglądarce na komputerze.